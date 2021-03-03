شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تخاطب مجلس الوزراء بخصوص طلبات الاستقالة لأغراض الترشح

لجنة الانتخابات تخاطب مجلس الوزراء بخصوص طلبات الاستقالة لأغراض الترشح
رام الله - دنيا الوطن
أرسل رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر رسالة الى رئيس مجلس الوزراء د. محمد اشتية، متمنياً فيها بالإيعاز للجهات المختصة تسهيل إجراءات النظر وسرعة الرد على كتب الاستقالة المقدمة من الفئات التي حددها القانون لأغراض الترشح للانتخابات التشريعية.

وعبر د.ناصر في الرسالة التي بعث بها إلى رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، عن أمله بضمان حصول مقدمي الاستقالات على ردود خلال يومين أو ثلاثة، ليتسنى لهم ولقوائمهم تصويب أوضاعها قبل نهاية فترة الترشح للانتخابات التشريعية، والتي تبدأ في 20 آذار/ مارس الجاري ولمدة 12 يوماً تنتهي مساء الأربعاء 31 من هذا الشهر.

وأوضح رئيس اللجنة أن الاستقالة وارفاق كتاب قبولها من شروط قبول الترشح للانتخابات بموجب المادة (8) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، والتي تنطبق على موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيين والأمنيين و/أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق التابعة لها، أو الخاضعة لإشرافها، وموظفي المؤسسات العامة.

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