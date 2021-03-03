"التنمية" بغزة تعلن آلية صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة بالقطاع





وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم إضافة أية أسماء جديدة.









وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 07/03/2021م.



وأوضح السفير العمادي أن المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة، بحسب موقع اللجنة الالكتروني.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، آلية صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة.وأكدت الوزارة في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، بأن صرف المنحة هذا الشهر سيكون لمن حصل على المنحة أقل من 17 مرة، بالإضافة إلى من حصل عليها 17 مرة ولديه أكثر من ثلاثة أبناء.