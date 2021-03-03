أحمد يوسف: ليس في فلسطين حياة سياسية وإنما منظومات أمنية تمارس العربدة خارج القانون

وتابع: "إن تغريداتي ليست قاعة محكمة، وأن من العيب أن يُحوّلها أنصار هذا الفصيل أو ذاك إلى منصة للردح وتبادل الاتهامات".

رام الله - دنيا الوطنقال أحمد يوسف، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "ليس في فلسطين حياة سياسية ولا حراك ديمقراطي، ولكن هناك منظومات أمنية لا يحاسبها أحد، وهي تمارس العربدة خارج سلطة القانون".وطالب يوسف، عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، "بفتح المجال لإنشاء الأحزاب السياسية، ومنح التراخيص لكل من يتطلع لممارسة العميلة الديمقراطية، دونما تهديد أو وعيد".وأشار يوسف في سلسلة تغريدات، إلى أن القوائم الانتخابية ستتمايز (تتنافس) في خدمة الشعب.