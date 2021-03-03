شؤون فلسطينية

كتائب القسام تنعي أحد أعضائها من غزة بعد صراع مع المرض

كتائب القسام تنعي أحد أعضائها من غزة بعد صراع مع المرض
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحد أعضائها من مدينة غزة، والذي توفي بعد صراع مع المرض.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري، نشرته عبر موقعها على الانترنت، أن أنور شعبان دكة (60 عاماً) من مسجد "محمود أبو الهنود" شمال مدينة غزة، توفي اليوم الأربعاء 03/03/2021م بعد صراع مع المرض.

وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

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