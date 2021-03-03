"المالية" تعلن صرف رواتب بنسبة 100% لموظفي قطاع غزة غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بأن رواتب موظفي السلطة عن شهر شباط/فبراير، ستصرف يوم غدٍ الخميس.وأضافت في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه،: أنه تنفيذاً لتعليمات الرئيس محمود عباس بخصوص موظفي المحافظات الجنوبية اعتباراً من راتب شهر شباط، حيث وتم إعادة احتساب وصرف رواتب المتقاعدين مالياً لعدد 6800 موظف وصرف رواتبهم كاملة كموظفين، تم صرف رواتب 24.000 موظف كاملة لتصبح متساوية مع رواتب موظفي المحافظات الشمالية.وكانت "دنيا الوطن" انفردت نقلا من مصدر فلسطيني مطلع، أن الحكومة الفلسطينية، أتمت تسوية ملفات 6900 متقاعد مالي في قطاع غزة، بالإضافة إلى فروقات الرواتب للموظفين الحكوميين بالقطاع.وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تسوية التقاعد المالي ورواتب الموظفين، كلفت خزينة السلطة الفلسطينية 42 مليون شيكل شهرياً، أي نحو 140 مليون دولار سنوياً.