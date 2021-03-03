اشتية: نسعى للحصول على حقوق عمالنا في إسرائيل وهناك فريق يعمل على ذلك







رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، خلال إطلاق المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، أن فلسطين جسّدت تجربة رائدة في الشراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب العملوأضاف في كلمته: بأننا "نسعى للحصول على حقوق عمالنا في إسرائيل وهناك فريق يعمل على ذلك"، فيما أكد بأننا "نتوقع أن يصل النمو هذا العام 6%".وقال رئيس الوزراء: إن "الحوار الاجتماعي بالنسبة لنا مهم لأننا لا نريد للشركات ان تفلس ولا نريد للعمال ان يطردوا من أماكن عملهم، ونريد ان نبقي على مداخيل لهؤلاء الناس، ولذلك تجربتنا في مواجهة (كورونا) كانت تجربة رائدة، اتحاد عمال فلسطين قدم مساهمات لصندوق وقفة عز، والقطاع الخاص والغرف التجارية قدمت، والحكومة أيضا ولذلك الفلسطيني عندما يصل مرحلة الوجع، توحدنا المعاناة ويجمعنا الألم واعتقد ان التجارب علمتنا هذا الامر".جاء ذلك خلال كلمته عبر تقنية زووم في إطلاق المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي تحت عنوان "معالجة تحديات سوق العمل" الذي نظمته وزارة العمل اليوم الأربعاء، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بحضور مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عمر هاشم، وعدد من الوزراء، والنقابات العمالية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.وأضاف رئيس الوزراء: "الحوار بالنسبة لنا يجب ان يكون شاملا يضم الجميع لكيلا يكون هناك أحد ليس جزء من هذا الحوار، ولكن المهم أيضا أرضية الحوار هي مقدمة للوصول الى تنمية مستدامة، إذا أردنا فعلا ان نصل الى تنمية مستدامة لا بد للجميع ان يكونوا شركاء في هذه التنمية".وأوضح اشتية: "لقد جسدت فلسطين تجربة رائدة في الشراكة بين مكونات الشعب المختلفة، وأكدت أطراف الإنتاج الثلاث ايمانهم بالحوار والشراكة كأساس لتطوير بناء قطاع العمل مدركين سرعة تغير العالم ومستفيدين من الدروس والتجارب خاصة في الازمات وما يعكسه هذا المؤتمر الذي جاء تتويجا لحوار اجتماعي ثلاثي بين الحكومة وممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وهو منبر لتبادل الآراء وعرض وجهات نظر الأطراف تجاه ما يواجهه الاقتصاد الفلسطيني وانعكاساته لسوق العمل".وتابع اشتية: "الحكومة لوحدها لا تستطيع تحمل العبء، لا يوجد حكومة في العالم تستطيع ان تتحمل التبعات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمعنوية ما يجري في العالم من هذه الجائحة لذلك روح الشراكة مهم ان نحمل مع بعض هذا الهم لكي نتقاسم العبء ويصبح هناك الامر بالنسبة لنا ليس استراتيجية خسارة-ربح، بل استراتيجية ربح-ربح".واردف رئيس الوزراء: "الحوار الاجتماعي يعزز القدرة التفاوضية لجميع الأطراف وهذا فعلا ممكن ان يوصلنا الى استراتيجية الربح لجميع اطراف علاقات العمل، اننا نرى ان الحوار الاجتماعي يلعب دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد والعمل والسياسيات الاجتماعية، ويعزز ويرتقي في ظروف المعيشة والعمل في فلسطين الى الامام، الحوار الاجتماعي نريد له تعزيز الصمود المقاوم لشعبنا الذي يعيش تحت استعمار استيطاني احلالي ابدالي في ظروف غير مسبوقة ونحن نسعى للحصول على حقوق عمالنا في إسرائيل، وانا اعلم علم اليقين ان هناك فريقاً يعمل من جانبنا في هذا الامر واعتقد ان هذا الموضوع سوف يتوج بنجاح قريب".واستطرد اشتية: "عام 2020 كان عاما صعبا على العالم كله وكذلك فلسطين، الانكماش الاقتصادي في فلسطين وصل 11.55% ولكن نتوقع النمو في العام الجاري يصل 6%، وهذا امر مهم لان قوة الدفع والامكانيات والافاق التي ستفتحها العملية الانتخابية من جهة وانفتاح وحركة البضائع بين الضفة وقطاع غزة إذا لم تقم إسرائيل بعرقة ذلك، اعتقد ان هذا الامر سوف يخلق نشاط اقتصادي جديد متجدد، يعطي بريق امل في نمو اقتصادي أفضل".وأوضح اشتية: "خلال هذا الشهر سوف نطلق أربعين وثيقة تشمل خطة التنمية الشاملة والوطنية لعام 2021-2023، واستراتيجيات قطاعية والتنمية بالعناقيد، واليوم نطلق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل".وأضاف رئيس الوزراء: "حاولنا جاهدين في أزمة (كورونا) ان نوفر المساعدة للمتضررين من الوباء، وقد قدمنا مساعدات للعمال، وقروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصصنا حوالي 410 مليون دولار جزء منها قروض من الاتحاد الأوروبي وجزء منها من سلطة النقد ويستفيد منها كل من تضرر في الجائحة".وتابع اشتية: "جائحة (كورونا) أيضا تملي علينا ان نقوم بحوار جدي ومسؤول بالقضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وحقوق العمال وبالفقراء الذين تم دفعهم الى الفقر المدقع خلال هذه الجائحة، وأيضا بعض صغار رجال الاعمال الذين تضرروا بشكل كبير، ولذلك الضرر علينا كمجتمع بشكل عام والضرر علينا كشعب أيضا".واختتم رئيس الوزراء: "المؤتمر الذي نطلقه اليوم مهم وأتمنى لكم مؤتمرا ناجحا وموفقا والحكومة سوف تتبنى كامل التوصيات التي تأتي من هذا المؤتمر".