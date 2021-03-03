شؤون فلسطينية

مجدلاني: الحوار الاجتماعي يساعد على توفير مقومات الصمود للفئات المهمشة والضعيفة

مجدلاني: الحوار الاجتماعي يساعد على توفير مقومات الصمود للفئات المهمشة والضعيفة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية تعتبر اطارا وطنيا منظما للحوار الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية .

وأضاف د. مجدلاني خلال كلمته في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي تنظمه وزارة العمل حول معالجة تحديات سوق العمل الفلسطيني،أن الحوار الاجتماعي أداة للتوافق الوطني وتحقيق الاستقرار والسلم والعدالة والتنمية الاجتماعية .

وتابع د. مجدلاني أن أهداف الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة يؤدي لرفع الانتاجية والقدرة التنافسيه ،وبالوضع الفلسطيني فإنها تساعد على توفير مقومات الصمود وخاصة للفئات المهمشة والضعيفة،وخاصة في ظل تفشي ظاهر البطالة والفقر والتهميش فإن إدارة حوار اجتماعي جاد ومسؤول أصبح أمراً مهماً من أجل تحقيق توافق وطني حول الحلول لهذه الأزمات وما يرافقها من توترات اجتماعية.

واوضح د. مجدلاني أن أهمية المجلس الاقتصادي الاجتماعي  الفلسطيني ليحقق أهمية الوحدة المجتمعية والسياسية في ظل الاحتلال،ولترابط مهام التحرر الوطني بمهام البناء والديمقراطية والتنمية، وبذلك يعتبر تشكيل المجلس اطار للعلاقات مع الاطر الاقليمية والدولية .

وفي الختام دعا الى توفر الارادة السياسية نحو الانطلاق في عمل المجلس ، قائلا نثمن لوزارة العمل هذه الخطوة وللشركاء الاجتماعيين بتنظيم هذا المؤتمر ، بالإضافة لاطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، فشعبنا دوما يستحق توفير مقومات صموده الاجتماعي والاقتصادي .

أخبار ذات صلة

كتائب القسام تنعي أحد أعضائها من غزة بعد صراع مع المرض

كتائب القسام تنعي أحد أعضائها من غزة بعد صراع مع المرض

&#34;المالية&#34; تعلن صرف رواتب بنسبة 100% لموظفي قطاع غزة غداً الخميس

"المالية" تعلن صرف رواتب بنسبة 100% لموظفي قطاع غزة غداً الخميس

اشتية: نسعى للحصول على حقوق عمالنا في إسرائيل وهناك فريق يعمل على ذلك

اشتية: نسعى للحصول على حقوق عمالنا في إسرائيل وهناك فريق يعمل على ذلك

العمادي يحدد موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بقطاع غزة

العمادي يحدد موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بقطاع غزة

بحر: اتفاقية الغاز مخالفة للقانون وعبث بالمقدرات الوطنية واستخفاف بغزة

بحر: اتفاقية الغاز مخالفة للقانون وعبث بالمقدرات الوطنية واستخفاف بغزة

نايف الرجوب يُؤكد على تحدي الاحتلال وإجراء الانتخابات

نايف الرجوب يُؤكد على تحدي الاحتلال وإجراء الانتخابات

فلسطين: 15 وفاة و2017 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 15 وفاة و2017 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غزة: سلطتا المياه وجودة البيئة تؤكدان متابعة التسرب النفطي قبالة ساحل البحر

غزة: سلطتا المياه وجودة البيئة تؤكدان متابعة التسرب النفطي قبالة ساحل البحر

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

كتائب القسام تنعي أحد أعضائها من غزة بعد صراع مع المرض

كتائب القسام تنعي أحد أعضائها من غزة بعد صراع مع المرض

مجدلاني: الحوار الاجتماعي يساعد على توفير مقومات الصمود للفئات المهمشة والضعيفة

مجدلاني: الحوار الاجتماعي يساعد على توفير مقومات الصمود للفئات المهمشة والضعيفة

نايف الرجوب يُؤكد على تحدي الاحتلال وإجراء الانتخابات

نايف الرجوب يُؤكد على تحدي الاحتلال وإجراء الانتخابات

سلطة المياه: الحفاظ على المياه هو أساس استدامة الحياة والتنمية

سلطة المياه: الحفاظ على المياه هو أساس استدامة الحياة والتنمية

10 وفيات وإصابة 779 شخصاً في 885 حادثاً مرورياً بالضفة الشهر الماضي

10 وفيات وإصابة 779 شخصاً في 885 حادثاً مرورياً بالضفة الشهر الماضي

(Ooredoo) فلسطين تعقد اجتماع هيئتها العامة العادي العاشر

(Ooredoo) فلسطين تعقد اجتماع هيئتها العامة العادي العاشر

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

منوعات

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفية "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

هل تتذكّرون الطفل معاذ في فيلم &#34;عمر وسلمى 2&#34; ؟.. شاهدوا كيف أصبح

هل تتذكّرون الطفل معاذ في فيلم "عمر وسلمى 2" ؟.. شاهدوا كيف أصبح

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن جاذبيتها بطريقة ساخرة

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن جاذبيتها بطريقة ساخرة

شاهد: بوسي شلبي تتوعد أبلة فاهيتا.. فما السبب ؟

شاهد: بوسي شلبي تتوعد أبلة فاهيتا.. فما السبب ؟

شاهد: نبيلة عبيد في نوبة بكاء.. فما السبب ؟

شاهد: نبيلة عبيد في نوبة بكاء.. فما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان يتحدى الفيشاوي بحركات جريئة تثير الجدل

شاهد: محمد رمضان يتحدى الفيشاوي بحركات جريئة تثير الجدل

الموت يفجع اليسا.. وتعلق &#34;الحمدلله مش كورونا&#34;

الموت يفجع اليسا.. وتعلق "الحمدلله مش كورونا"

شاهد: فجر السعيد تتحدى وزير الصحة &#34;لأطلع الشارع بلا كمامة&#34;

شاهد: فجر السعيد تتحدى وزير الصحة "لأطلع الشارع بلا كمامة"

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني.. والأخيرة تنعيها بطريقة مؤثرة

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني.. والأخيرة تنعيها بطريقة مؤثرة

ما حقيقة تسريب &#34;بوستر&#34; برنامج رامز جلال الجديد ؟

ما حقيقة تسريب "بوستر" برنامج رامز جلال الجديد ؟

عربي

بالإجماع.. وزراء الخارجية العرب يقررون التجديد لـ &#34;أبو الغيط&#34; أميناً عاماً للجامعة العربية

بالإجماع.. وزراء الخارجية العرب يقررون التجديد لـ "أبو الغيط" أميناً عاماً للجامعة العربية

الخارجية الألمانية تستدعي السفيرة المغربية في برلين

الخارجية الألمانية تستدعي السفيرة المغربية في برلين

بعد أداء الحكومة اليمين.. أمير الكويت يدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية للتعاون

بعد أداء الحكومة اليمين.. أمير الكويت يدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية للتعاون

الكويت تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الكويت تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)