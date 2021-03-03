مجدلاني: الحوار الاجتماعي يساعد على توفير مقومات الصمود للفئات المهمشة والضعيفة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية تعتبر اطارا وطنيا منظما للحوار الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية .وأضاف د. مجدلاني خلال كلمته في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي تنظمه وزارة العمل حول معالجة تحديات سوق العمل الفلسطيني،أن الحوار الاجتماعي أداة للتوافق الوطني وتحقيق الاستقرار والسلم والعدالة والتنمية الاجتماعية .وتابع د. مجدلاني أن أهداف الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة يؤدي لرفع الانتاجية والقدرة التنافسيه ،وبالوضع الفلسطيني فإنها تساعد على توفير مقومات الصمود وخاصة للفئات المهمشة والضعيفة،وخاصة في ظل تفشي ظاهر البطالة والفقر والتهميش فإن إدارة حوار اجتماعي جاد ومسؤول أصبح أمراً مهماً من أجل تحقيق توافق وطني حول الحلول لهذه الأزمات وما يرافقها من توترات اجتماعية.واوضح د. مجدلاني أن أهمية المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني ليحقق أهمية الوحدة المجتمعية والسياسية في ظل الاحتلال،ولترابط مهام التحرر الوطني بمهام البناء والديمقراطية والتنمية، وبذلك يعتبر تشكيل المجلس اطار للعلاقات مع الاطر الاقليمية والدولية .وفي الختام دعا الى توفر الارادة السياسية نحو الانطلاق في عمل المجلس ، قائلا نثمن لوزارة العمل هذه الخطوة وللشركاء الاجتماعيين بتنظيم هذا المؤتمر ، بالإضافة لاطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، فشعبنا دوما يستحق توفير مقومات صموده الاجتماعي والاقتصادي .