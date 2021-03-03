نايف الرجوب يُؤكد على تحدي الاحتلال وإجراء الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

قال نايف الرجوب، القيادي في حركة (حماس)، إن الاحتلال الإسرائيلي، يشن هجمة شرسة ومنظمة، في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات الفلسطينية.



وأضاف الرجوب، أن الاحتلال اعتقل أمس، عدداً من أبناء الحركة الطلابية، اعتقاداً منه، أنهم دينامو تحريك العملية الانتخابية.



وشدد على أن الاحتلال، يمارس عملية تهديد؛ لمنع مشاركة حماس في الانتخابات، لكنه لن ينجح.



وأكدّ الرجوب ضرورة الاستمرار في العملية الانتخابية، وضمان إجرائها بنزاهة عالية كنوع من التحدي، وتجاوز ضغوط الاحتلال.



وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات في صفوف قيادات وأنصار حركة (حماس)، وهددت عددًا منهم حال الترشح أو العمل للانتخابات، إثر موقف الحركة الداعم لإجراء الانتخابات، ومحاولات توحيد البيت الفلسطيني، وتحقيق الوحدة.



كما واستهدف الاحتلال، فئة الشباب وطلبة الجامعات ،خاصة من أبناء الكتلة الإسلامية، بالملاحقة والاعتقال، ضمن مساعيه للنيل من عزيمة الشباب، الذين يشكلون مركز التغيير والتأثير في الانتخابات المقبلة.



وتحقيقًا لما تم التوافق عليه بين الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة، أصدر الرئيس محمود عباس، مرسومين، الأول: يتعلق بإطلاق الحريات العامة، والثاني: بتشكيل محكمة الانتخابات.



ومن المنتظر، أن تجري الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى، في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.