بالإجماع.. وزراء الخارجية العرب يقررون التجديد لـ "أبو الغيط" أميناً عاماً للجامعة العربية
رام الله - دنيا الوطن
قرر وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، بالإجماع على التجديد لأحمد أبو الغيط، أمينا عاما لجامعة الدولة العربية.
ومن المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (155) على المستوى الوزاري.
قرر وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، بالإجماع على التجديد لأحمد أبو الغيط، أمينا عاما لجامعة الدولة العربية.
ومن المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (155) على المستوى الوزاري.
التعليقات