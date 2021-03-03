10 وفيات وإصابة 779 شخصاً في 885 حادثاً مرورياً بالضفة الشهر الماضي

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توفي عشرة أشخاص، وأصيب 779 شخصاً بجروح، في 885 حادث مروري وقع الشهر الماضي، في محافظات الضفة الغربية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 885 حادثاً مرورياً، نتج عنها وقوع 10 وفيات، وإصابة 779 شخصاً، وصفت 17 إصابة منهم بالخطيرة، و52 بالمتوسطة و710 بالبسيطة.



وأضافت، أن شرطة المرور، فحصت الشهر الماضي 60891 مركبة، وأنزلت عن الشارع 608 مركبات لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، وحررت 10530 مخالفة مرورية، وحجزت 498 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 1212 مركبة غير قانونية.