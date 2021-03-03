(Ooredoo) فلسطين تعقد اجتماع هيئتها العامة العادي العاشر





وكانت أعمال الاجتماع، قد بدأت بإعلان ممثل مراقب الشركات قانونية الجلسة، بحضور ممثلين عن ما نسبته 92% من المساهمين.



افتتح الجلسة، محمد أبو رمضان، رئيس مجلس الإدارة، موضحاً أهم المراحل التي خاضتها الشركة خلال العام 2020 والتحديات التي تغلبت عليها، مبيناً سعي الشركة للوصول إلى تطلعات المستثمرين بتحقيق النتائج الإيجابية المستدامة، قائلاً: "لقد كان عام 2020 عامًا صعبًا على الاقتصاد الفلسطيني بسبب الازمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا إلا أننا تمكنا من تحقيق نتائج مالية وتجارية ممتازة وهي الأفضل منذ تأسيس الشركة".



وفي تعقيبه على الاجتماع، صرح أبو رمضان: "سوف نستمر بالسعي لتحقيق أفضل النتائج التي تلبي تطلعات مستثمرينا، فلقد تمكنا خلال هذا العام الصعب من تحقيق أرباح صافية بقيمة 7.5 مليون دولار الذي يشكل نموًا واضحًا يستحق الدعم ليتنامى ويتطور خلال السنوات المقبلة".



من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين الدكتور ضرغام مرعي: "لقد حققت Ooredoo فلسطين نموًا في الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 101.6 مليون دولار أميركي، مقابل 99.4 مليون دولار في العام الماضي، وارتفعت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات (EBITDA) بنسبة 14%، ووصلت إلى 34.3 مليون دولار أميركي، ما يدل على تحسن في الأداء التشغيلي عما كان عليه في العام 2019، في حين ارتفع صافي أرباح الشركة ليصل إلى 7.5 مليون دولار أميركي مقارنةً مع صافي أرباح بلغ 1.1 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2019".



وأضاف د. مرعي: "ما حققته الشركة من نمو في الأداء المالي والتجاري هو ناتج عن سلسلة عمليات تطويرية للأعمال التنفيذية كافة، حيث إن التحول الإستراتيجي الذي مضينا بتطبيقه طيلة السنوات الماضية بجوانبه المختلفة الداخلية والخارجية، المالية والتجارية والتقنية قد أثمر هذا العام بتحقيقنا لأفضل النتائج منذ إطلاق Ooredoo خدماتها في فلسطين".



وقال د. مرعي: "لقد طورنا شبكتنا وقمنا بتوسعتها رغم الظروف الصعبة، كما قمنا بنقلة نوعية في العديد من جوانب العمل من خلال نقلها إلى العالم الرقمي، وقد أثبتت خططنا نجاحها في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والعمل من المنازل، وهذا يعود لتوجيهات مجلس الإدارة من جهة، وإلى انتماء كوادر الشركة من جهة أخرى".



وختم د. مرعي: "لا يسعني إلا شكر مستثمرينا ومساهمينا الذين أعطونا ثقتهم، الأمر الذي نثمنه عاليًا، فكل الشكر لصندوق الاستثمار الفلسطيني ولمجموعة Ooredoo العالمية، كما أود أن أشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم وتوجيهاتهم على مدار العام، ويسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل للإدارة التنفيذية وكافة الموظفين في Ooredoo فلسطين على الأداء المتميز الذي قدموه خلال العام 2020، متمنيًا مزيدًا من النجاح والتقدم للجميع".



وضم جدول أعمال الاجتماع، استعراض تقرير مجلس الإدارة عن العام 2020، كما تم الاستماع إلى كلمة الرئيس التنفيذي، وتقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الثاني/ يناير من العام 2020، ومناقشة البيانات المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020، وانتخاب السادة شركة (برايس وتر هاوس) مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2021.

رام الله - دنيا الوطننظمت شركة (Ooredoo) فلسطين اجتماع هيئتها العامة العادي العاشر في رام الله وغزة، ضمن مراعاة معايير السلامة العامة والتباعد، ووفقًا لتعليمات الجهات المختصة، وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد أبو رمضان، وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور ضرغام مرعي، وممثل عن مراقب الشركات بلال كتانة، وممثلين عن هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدقق حسابات الشركة الخارجي شركة (برايس وتر هاوس كوبرز) فلسطين، وأعضاء مجلس الإدارة.