الحكومة تُسوي ملف 6900 متقاعد مالي بغزة والانتخابات تكلف السلطة 29 مليون دولار





وكانت "دنيا الوطن" نقلت عن مصادر مطلعة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أن الحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور محمد اشتية، أصدرت قراراً، يقضي بإلغاء التقاعد المالي إدارياً.



وقال مصدر مسؤول في الحكومة الفلسطينية لـ "دنيا الوطن": إنه بناء على توصية الوفد الوزاري، الذي كان بقطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع، ومواصلةً واستكمالاً لمعالجة الحكومة لملفات غزة، فقد قررت الحكومة، حل قضية التقاعد المالي إدارياً بشكل كامل".



وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه سيتم استكمال صرف ما يترتب على القرار مالياً، حال توفر السيولة المالية لدى الحكومة.

رام الله - دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني مطلع، أن الحكومة الفلسطينية، أتمت تسوية ملفات 6900 متقاعد مالي في قطاع غزة، بالإضافة إلى فروقات الرواتب للموظفين الحكوميين بالقطاع.وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تسوية التقاعد المالي ورواتب الموظفين، كلفت خزينة السلطة الفلسطينية 42 مليون شيكل شهرياً، أي نحو 140 مليون دولار سنوياً.وفي سياق آخر، أكد المصدر، أن الانتخابات الفلسطينية المقبلة، ستكلف 29 مليون دولار، ستدفع من خزينة الحكومة الفلسطينية.