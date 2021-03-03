اللجنة المشتركة للاجئين: برامجنا وفعالياتنا الاحتجاجية مستمرة لثلاثة أسابيع قادمة للضغط على (أونروا)

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمود خلف، رئيس اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن برامجها وفعالياتها الاحتجاجية، مستمرة لثلاثة أسابيع مقبلة.



وأضاف: بأن هذه البرامج، تأتي للضغط على إدارة (أونروا) لإلغاء نظام الكابونة الموحدة المجحف بحق اللاجئين، وحرمان مئات آلاف اللاجئين من الحصول على حقهم الطبيعي في السلة الغذائية من أصحاب الفقر المدقع.



وتابع خلف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أن ما دار باجتماعاتنا مع مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بغزة، ماتياس شمالي، كان فيه سلبية مطلقة بعدم الاستجابة لطرحنا بإلغاء الكابونة الموحدة، والعودة للنظام القديم، وإصراره على نظام الكابونة الموحدة وحرمان 770 ألف لاجئ، مصنفين أشد فقراً من الحصول على الكابونة الصفراء.



وأوضح بأن (أونروا) بدأت بتطبيق برنامج السلة الغذائية الموحدة أواخر الشهر الماضي، وفي اليوم الأول من عملية التوزيع، أغلقنا 6 مراكز توزيع كخطوة تحذيرية للضغط على إدارة (أونروا) للتراجع عن قرارها إلا أن الوكالة، ما زالت مصرة على نظام الكابونة الموحدة.