جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة، وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وخلال العمل المستمر للشرطة، تم القبض على 15 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 61 مذكرة قضائية، وضبطت ثلاث مركبات في جنين.



وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المطلوبين؛ لحين إحالتهم لجهات الاختصاص؛ لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.