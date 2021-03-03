عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأربعاء، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 69 مستوطناً، اقتحموا باحات الأقصى، وانطلقوا من باب المغاربة، وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي على شكل مجموعات متفرقة.



وتشهد فترة الاقتحامات، إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.



وتأتي اقتحامات المستوطنين، ضمن جولات دورية يقومون بها، تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة، والمسجد الأقصى المبارك.



وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس، ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.



واستهدفت قوات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



ويستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.