شاهد: القيادي بحركة الجهاد بسام السعدي يكشف تفاصيل عملية اعتقاله عدة ساعات





وقال السعدي، عقب الإفراج عنه، إنه جرى احتجازه في معتقل (الجلمة) ثلاث ساعات، والتحقيق معي حول ازدياد نشاطه الاجتماعي، و"هو ما أحدث قلقاً للاحتلال، وهددوني بالاعتقال مجدداً".





وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت السعدي، وصهره عبد الرحمن السعدي، فجر اليوم الأربعاء، من منزلهما الواقع في مخيم جنين.













رام الله - دنيا الوطنوصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ بسام السعدي، إلى منزله في مخيم جنين، بعد الإفراج عنه من قبل سلطات الاحتلال.