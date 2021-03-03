الاحتلال يهدم منزلًا وبركسًا ومخزنًا في القدس



كما تشير المعطيات ذاتها إلى أنه منذ مطلع عام 2004 وحتى نهاية العام المنصرم، شرد الاحتلال قرابة 3579 مقدسياً بعد هدم منازلهم.



ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.



ومن بين هذه الإجراءات، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المنازل والمنشآت، بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات، أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.



وتهدف سلطات الاحتلال بذلك، إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.



وفي الوقت، الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً في مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة، وبركساً ومخزناً في حي رأس خميس المجاور.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم شعفاط صباحاً، وهدمت منزلاً من طابقين، يعود لمواطن من عائلة أبو ميالة.كما هدمت قوات الاحتلال، بركساً ومخزناً في حي رأس خميس يعود لمواطن من عائلة غيث، واعتدت على المواطنين هناك واعتقلت شاباً.وبحسب منظمة حقوقية، فإن الاحتلال، هدم منذ مطلع عام 2004 وحتى نهاية العام المنصرم، 1098 منزلاً شرق القدس، فيما هدم المقدسيون ذاتياً قرابة 235 منزلاً في الفترة نفسها؛ لتجنب غرامات باهظة جداً، يفرضها الاحتلال عليهم بعد تنفيذ عمليات الهدم بجرافاته، فيما هدم الاحتلال 458 مبنى ومنشأة غير سكنية في الفترة ذاتها.