الخليل: إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفوار

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفوار جنوب الخليل.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالفخذ، لشاب عمره (22 عاماً)، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، نقل على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي.