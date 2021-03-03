عبد ربه: فقط إصابة نشطة واحدة بفيروس (كورونا) بصفوف الأسرى

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، بأنه لا توجد أية إصابات نشطة بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى، سوى الأسير عاصم اشتية، الذي اعتقل من داخل حجره الصحي في نابلس، وهو مصاب.



وأعرب في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، عن خشيته من عودة تفشي الفيروس مجدداً في صفوف الأسرى، جراء استمرار الاحتلال بسياسة الإهمال الطبي بحقهم.