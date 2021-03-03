صالح رأفت: القيادة تقدر كل المواقف الدولية الداعمة لشعبنا

أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، عن تقدير القيادة، لكل المواقف الدولية الداعمة لشعبنا والمُستنكرة لكل إجراءات الاحتلال، تجاه تهويد القدس، وضم أراضي الضفة لدولة الاحتلال.





ودعا في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، السكرترير العام للأمم المتحدة، للعمل من أجل عقد المؤتمر الدولي للسلام.





وأشار إلى أنه يجري التواصل مع كل من روسيا الاتحادية والصين الشعبية، وعدد من الدول الأخرى؛ للإسراع في عقد المؤتمر الدولي منتصف العام الجاري، مشدداً على ضرورة أن تفرض المؤسسات الدولية، عقوبات على إسرائيل لإجبارها عى وقف نشاطها الاستيطاني في القدس والأغوار ومعظم أنحاء الضفة، وداعياً الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بهذا الاعتراف.





وحول اجتماع لجنة الانتخابات المركزية مع الأمناء العامين للفصائل، بيّن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام حزب (فدا)، بأن الاجتماع، سيبحث استكمال اللجنة إجراءاتها لضمان إجراء الانتخابات في القدس والضفة وغزة.

رام الله - دنيا الوطن