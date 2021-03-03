الرويضي: أخطر المشاريع الاستيطانية التي ينفذها الاحتلال هي بمطار قلنديا الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار ديوان الرئاسة في القدس، أحمد الرويضي، إن أخطر المشاريع الاستيطانية التي ينفذها الاحتلال في مطار قلنديا الدولي، باعتبار انه المنفس الجوي الوحيد الذي سيخدم فلسطين في المستقبل في تحد لتاريخ فلسطين والقدس.



وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هناك العديد من المشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة منها في جبل أبو غنيم واخرى في المنطقة الشرقية من حي الشيخ جراح حيث ان هناك 27 منزلا مهددة بالاستيلاء عليها من الجمعيات الاستيطانية لاقامة 250 وحدة استيطانية مكانها، إضافة إلى 32 منزلاً آخراً في الجانب الشرقي من الحي ومواقع اخرى في القدس المحتلة مشيراً إلى أن كل هذه المشاريع تأتي في اطار الحمى الانتخابية وتسابق الاحزاب اليمينية في الاعلان عن المشاريع الاستيطانية.



واشار الرويضي إلى أن هناك حراك على كل المستويات ابرزها التحرك السياسي الذي يقوده الرئيس محمود عباس والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام فضلا عن البيان الصادر عن الإدارة الأمريكية الذي يدعو إسرائيل لعدم القيام باية اعمال احادية اضافة الى الاجتماع المرتقب لمجموعة ميونخ نهاية الشهر الجاري والذي سيتحدث بشكل خاص عن الاستيطان.