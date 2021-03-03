"العمل" بغزة: إطلاق مشروع "تجويد بيانات الخريجين والعمال" قريباً وندعو الخريجين لتحديث بياناتهم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمد المجدلاوي، مدير العلاقات العامة، بوزارة العمل، بغزة، إن الوزارة، ستعلن في غضون أسابيع قادمة، عن إطلاق مشروع "تجويد بيانات الخريجين والعمال" بهدف الحصول على قاعدة بيانات مجودة، تخدم سوق العمل، والمساهمة في إيجاد خريجين من أصحاب الكفاءات العالية.



ودعا في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، الخريجين إلى تحديث بياناتهم، عبر روابط التسجيل بموقع الوزارة، ليحفظوا حقهم ودورهم في حال الإعلان عن توفر فرص عمل تشغيل مؤقتة.



وشدد المجدلاوي، على أن البيانات، تخضع لدراسات وترتيبات، وبناء عليها يتم رفد سوق العمل بالخريجين المسجلين عبر موقع الوزارة، والوصول إلى حالة مواءمة ما بين احتياجات السوق والخريجين.



وقال مدير العلاقات العامة بوزارة العمل بغزة: لا زلنا نمارس ضغوطاً كبيرةً على الحكومة والمانحين وشركائنا الممولين، لإيجاد فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل في قطاعات مختلفة.



وتابع: منذ بداية العام الحالي 2021 لم يرد إلينا سوى مشروع واحد ممول من شركائنا المانحين، ورفد القطاع الصحي بموجبه نحو 1450 فرصة عمل مؤقتة من مختلف التخصصات بسبب جائحة (كورونا).



وأضاف: مسجل لدى الوزارة على قاعدة البيانات، نحو 270 ألف باحث عن العمل، منهم 140 ألف خريج و130 ألف عامل.