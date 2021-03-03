بعد أداء الحكومة اليمين.. أمير الكويت يدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية للتعاون

أمير الكويت الأمير نواف الجابر الأحمد الصباح

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رام الله - دنيا الوطن

دعا أمير دولة الكويت، الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، السلطتين التنفيذية والتشريعية، للتعاون بعد أداء الحكومة اليمين أمامه.



وقال الصباح: إنه "ينبغي التصدي للقضايا الجوهرية، وحماية المال العام، وتطبيق القانون على الجميع"، وفق ما نقلت قناة (العربية).



وكان أمیر الكويت، أصدر مساء أمس الثلاثاء، مرسوماً بتشكیل الحكومة الجدیدة.



ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد قرر الصباح، بحسب المرسوم، تعيين الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، رئیساً لمجلس الوزراء، وحمد جابر العلي الصباح، نائباً لرئیس مجلس الوزراء، ووزیراً للدفاع.



كما جرى تعيين عبد الله یوسف عبد الرحمن الرومي، نائباً لرئیس مجلس الوزراء، وزیراً للعدل، وزیر دولة لشؤون تعزیز النزاهة.