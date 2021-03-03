"المرور" بغزة: إصابتان بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، إن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت "المرور"، لإغلاق مفترق أبو خضرة يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.



وتم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير نتج عنها إصابتتن، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.