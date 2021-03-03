سلفيت: إغلاق مديرية الاقتصاد الوطني 24 ساعة بسبب (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، إغلاق مديرية الاقتصاد الوطني في سلفيت لمدة 24 ساعة، بعد أن تبين إصابة مدير المديرية بفيروس (كورونا).



وأوضح كميل، أن قرار الإغلاق جاء لإتاحة المجال أمام طواقم الطب الوقائي وجهات الاختصاص لحصر خارطة المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة، وتعقيم مبنى ومرافق المديرية.