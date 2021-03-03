لجنة الانتخابات: لا يوجد أي اعتراض والأمور تسير بهدوء بكافة المراكز

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

تنتهي مساء اليوم مرحلة النشر والاعتراض التي بدأت يوم الاثنين، بنشر سجل الناخبين في 1090 مركزاً في الضفة وغزة.



وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل: إنه حتى مساء أمس، كان هناك أقل من 50 طلب تعديل بيانات وتغيير مراكز اقتراع، مؤكداً أنه لا يوجد أي اعتراض حتى اللحظة وأن الأمور تسير بهدوء في كافة مراكز النشر والاعتراض.



واعلن كحيل في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، عن سلسلة من الاجتماعات ستجريها لجنة الانتخابات تبدأ اليوم مع الامناء العامين للفصائل وتستكمل حتى الأسبوع القادم، إلى جانب اجتماعات داخلية مع كافة الطواقم في الضفة وغزة ومع ممثلي الفصائل على المستوى الفني لبحث تفاصيل هذه الاجراءات وتقديم الارشادات اللازمة لضمان عدم شطب اي مرشح قد يؤدي الى شطب قائمة.



وبين المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، أنه يجري التحضير لمرحلة الترشّح التي ستبدأ في 20 من الشهر الجاري وتنتهي في 31 منه.