المحاضر بجامعة الأزهر سفيان سرداح يفوز بجائزة أعضاء هيئة التدريس العالمية





رام الله - دنيا الوطنفاز ا. د محمود محمد سفيان سرداح، أستاذ امراض الدم والوراثة الجزيئية بكلية العلوم، وعميد البحث العلمي سابقاً، بجائزة أعضاء هيئة التدريس العالمية Global Faculty Award وتم اختياره ضمن أفضل أعضاء هيئة التدريس (أساتذة الجامعات) على مستوى العالم في المنافسة التي نظمتها مؤسسة ASK Education.وتُمنح جائزة أعضاء هيئة التدريس العالمية Global Faculty Award لأساتذة الجامعات المتميزين الذين قدموا مساهمة بارزة في مهنتهم، وأظهروا التميز في تدريس المواد المختلفة، والتدريس المُلهِم، وكانت لهم مساهمات بارزة في تطوير أداء المتعلمين، وتركوا بصمات واضحة في حياة الخريجين المهنية، وخدموا المجتمع من خلال التدريس المنهجي والنشاطات اللامنهجية وخارج الفصول الدراسية الرسمية، وأَثروا المعرفة، وأسهموا بشكل مميز في مجال البحث العلمي، وقدموا خدمات نوعية للمجتمع في مجال اختصاصهم.وخَصصت مؤسسة (ASK) هذه الجائزة العالمية المرموقة لتكريم أعضاء هيئة التدريس، أساتذة الجامعات من جميع دول العالم، وتسليط الضوء على أبحاثهم التطبيقية ومساهمتهم في بناء المجتمع؛ وقدراتهم على القيادة المتخصصة، ومساعدتهم في صنع مجتمع أفضل من خلال التدريس المُلهم، والأداء المؤثر، والبحث العلمي الهادف.هذا، وقد استقبل الأستاذ الدكتور أحمد التيان، رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور سرداح؛ لتهنئته بهذا الفوز المتميز، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عمر ميلاد، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور عبد الله الفرا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والأستاذ الدكتور عطا أبو هاني، عميد كلية العلوم، والأستاذ الدكتور عيسى النحال، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم.واعتبر التيان، فوز الأستاذ الدكتور سرداح، بهذه الجائزة المرموقة هو استحقاق طبيعي، لما قام ويقوم به من بحوث علمية تطبيقية في مجال أمراض الدم و الوراثة الجزيئية، مشيراً إلى أنه من علماء كلية العلوم المشهود لهم بالجدارة والتميز والنشاط غير المنقطع في التدريس والبحث العلمي، الهادف لخدمة المجتمع.من جانبه، أهدى سرداح هذا الفوز لجامعة الأزهر- غزة التي ساهم في تطويرها من خلال عمله كعضو هيئة تدريسية بكلية العلوم، وفي كل المناصب الادارية التي شغلها، وآخرها عمادة البحث العلمي.وعبر عن اعتزازه بكلية العلوم بالجامعة، والتي فازت وبناء على الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس بها بجائزة البنك الإسلامي للتنمية في العلوم والتكنولوجيا (الإصدار الثالث عشر) في العام 2015 كأفضل مؤسسة بحث علمي، كما وجه رسالة لطلبة وخريجي كلية العلوم بالجامعات؛ لحثهم على التفوق والاطلاع والبحث العلمي في مجالاتهم، موضحاً أهمية الانتقال من محدودية تقديم المعرفة إلى صناعتها وتطويرها المستمر من خلال البحث العلمي الهادف، فهو عماد التنمية وتقدم الأمم وارتقائها و ريادتها في كافة المجالات.الجدير بالذكر، أن الأستاذ الدكتور سرداح، فاز من قبل بجوائز علمية وبحثية متعددة في مجال العلوم الطبية والصحية على المستوى المحلي والإقليمي والعربي، منها جائزة الباحث العربي المتميز للعام 2016 المقدمة من الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، وجائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للبحث العلمي المتميز للعام 2014، كما وأجرى خلال العام المنصرم مجموعة نوعية من الأبحاث العلمية، خلال رحلته العلمية والبحثية الثالثة إلى كلية الطب بجامعة يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.