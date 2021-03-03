طالع بالأسماء: كشف السفر عبر (معبر رفح) ليوم الخميس
غزة - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الخميس.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة + الحافلة الخامسة من الكشف الأخير (2021/6)، والتواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
وطالبت "الداخلية" بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
للتحميل اضغط هنا
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الخميس.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة + الحافلة الخامسة من الكشف الأخير (2021/6)، والتواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
وطالبت "الداخلية" بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
للتحميل اضغط هنا
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