طالع بالأسماء: كشف السفر عبر (معبر رفح) ليوم الخميس

غزة - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الخميس.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة + الحافلة الخامسة من الكشف الأخير (2021/6)، والتواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.وطالبت "الداخلية" بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.