محافظ سلفيت: أكثر من 1000 إصابة نشطة وموجة (كورونا) الحالية بغاية الخطورة
رام الله - دنيا الوطن
حذر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، من الوضع الخطير والكارثي في المحافظة، نتيجة الأعداد الكبيرة بالإصابات، ومن بينها الإصابة بالطفرات الجديدة من فيروس (كورونا) المتحور.
حذر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، من الوضع الخطير والكارثي في المحافظة، نتيجة الأعداد الكبيرة بالإصابات، ومن بينها الإصابة بالطفرات الجديدة من فيروس (كورونا) المتحور.
وبيّن كميل في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن عدد الإصابات النشطة، وصل لأكثر من 1000.
وقال كميل: إن من مجمل الإصابات النشطة في المحافظة 80% مصابون بالسلالة البريطانية، موضحاً بأن الموجة في غاية الخطورة لا سيما، وأن عائلات بأكملها مصابة بالطفرات الجديدة بينهم أطفال رضّع.
وأضاف كميل، أن معظم الذين يذهبون إلى الفحص مصابون، ولا تظهر عليهم أعراض.
وقال كميل: إن من مجمل الإصابات النشطة في المحافظة 80% مصابون بالسلالة البريطانية، موضحاً بأن الموجة في غاية الخطورة لا سيما، وأن عائلات بأكملها مصابة بالطفرات الجديدة بينهم أطفال رضّع.
وأضاف كميل، أن معظم الذين يذهبون إلى الفحص مصابون، ولا تظهر عليهم أعراض.
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