عنان الأتيرة: انضمام مدينة نابلس في التصنيف كـ "مدينة حمراء"





وأضافت في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الإشغال الكامل للأسرة، يأتي بسبب الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)، ووصول عدد الإصابات النشطة في الوقت الحالي إلى 1700؛ لتنضم مدينة نابلس بالتصنيف كمدينة حمراء، على غرار أربع محافظات أخرى.



وأضافت الأتيرة، أن 27 مصاباً بفيروس (كورونا) في أقسام العناية المكثفة، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطنقالت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، اليوم الأربعاء: إن الوضع خطير في المحافظة، نتيجة الإشغال الكامل للأسرّة في كافة المشافي.