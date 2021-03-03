بشرى سارة بشأن فعالية لقاحي "أكسفورد وفايزر" في مواجهة (كورونا)





ولدى شريحة الأشخاص فوق 80 عاماً، أظهرت جرعة واحدة من أيٍّ من اللقاحين فاعلية بأكثر من 80% في تجنب العلاج في المستشفى، بعد نحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع على تلقي الحقنة، حسب دراسة واقعية لهيئة الصحة العامة لإنجلترا، دأبت على جمع معطيات منذ كانون الثاني/يناير الماضي.



وتأتي الدراسة في وقت تدرس فرنسا وألمانيا التراجع عن قرار رفض الترخيص للقاح "أسترازينيكا" للأشخاص فوق 65 عاماً، وسط مخاوف تتعلق بفاعليته.





ورحب وزير الصحة، مات هانكوك، بالدراسة الجديدة وعدّها تحمل "أخباراً جيدة للغاية"، وفق ما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط).





وقال: "تُظهر المعطيات التفصيلية أن الحماية من (كوفيد) بعد 35 يوماً على إعطاء جرعة أولى، هي أفضل بقليل للقاح (أكسفورد) مقارنةً بلقاح (فايزر)". وأضاف: "اللقاحان فاعلان بدرجة عالية في خفض عدوى (كوفيد- 19) لدى الأشخاص بسن 70 عاماً وما فوق".



ويقدم لقاح "فايزر" الحماية من التقاط العدوى بنسبة تتراوح بين 57 و61% بعد إعطاء الجرعة الأولى، فيما يوفر "أسترازينيكا" حماية تتراوح بين 60 و73%، حسب الدراسة.





وقالت رئيسة برنامج التطعيم في هيئة الصحة العامة لإنجلترا ماري رامزي، إن هذا "يضاف إلى الأدلة المتزايدة التي تُظهر أن اللقاحات تنجح في خفض العدوى وإنقاذ الأرواح".





وتابعت: "من المهم أن نتذكر أن الحماية ليست تامة ولا نعلم بعد قدرة هذه اللقاحات في خفض مخاطر نقل المصاب بـ(كوفيد – 19) العدوى إلى آخرين".



وأعطت بريطانيا جرعة أولى من أحد اللقاحات لأكثر من 20 مليون شخص في إطار حملة واسعة تعدّ ضرورية للحد من الوباء الذي أودى حتى الآن بقرابة 123 ألف شخص.





ورداً على سؤال حول التشكيك في بعض الدول الأوروبية في فاعلية لقاح "أسترازينيكا"، قال نائب المسؤول الطبي لإنجلترا جوناثان فان – تام، إن النتائج "تدعم" النهج البريطاني.





وقال: "أعتقد أنه في الوقت المناسب ستتكلم البيانات الصادرة عن البرنامج عن نفسها، وستكون الدول الأخرى دون شك مهتمة به كثيراً".



وستبدأ بريطانيا الأسبوع المقبل المرحلة الثالثة من تخفيف تدابير الإغلاق، في إطار خطة للعودة إلى حياة طبيعية بنهاية حزيران/يونيو.





وتؤكد الأرقام الأخيرة أهمية تلقي الجميع اللقاح، حسب فان - تام. أضاف: "إنها تظهر لنا، وتعطينا مؤشرات أولى، بأنه إذا ما صبرنا وأمهلنا برنامج اللقاح الوقت الكافي ليعطي مفعوله بالكامل، سينقلنا كما نأمل إلى عالم مختلف تماماً في الأشهر القليلة القادمة".

رام الله - دنيا الوطنأظهرت بيانات رسمية أن لقاحي "فايزر" و"أكسفورد - أسترازينيكا"، أثبتا فاعلية عالية في خفض العدوى بفيروس (كورونا) وعوارض المرض الشديدة لدى كبار السن في بريطانيا، مع تراجع عدد الحالات التي تتطلب النقل إلى المستشفى بأكثر من 80%.