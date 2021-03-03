"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، يوم الأربعاء، أنها أجرت 1897 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأضافت في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، بأن 149 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، قد تعافت فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 55626 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 1825 حالة، وإجمالي المتعافين 53246 حالة، وإجمالي الوفيات 555 حالة وفاة.



ووصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 59 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.