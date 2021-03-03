شؤون فلسطينية

"الخارجية" تُدين اعتداء المستوطنين على الكنيسة الرومانية في القدس

"الخارجية" تُدين اعتداء المستوطنين على الكنيسة الرومانية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزاره الخارجية والمغتربين، اعتداء المستوطنين على الكنيسة الرومانية في القدس المحتلة.

وحملت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية كاملة عن هذا الاعتداء، وعن التصعيد الحاصل في استهداف الأماكن المقدسة، ودور العبادة المسيحية والإسلامية وحرية الوصول إليها، وكذلك استهداف عشرات الأماكن والمقامات الدينية والأثرية والتاريخية في طول الضفة الغربية وعرضها.

وأعتبرت، أن هذه الاعتداءات، تمثل دعوة صريحة للحرب الدينية لإخفاء الطابع السياسي للصراع، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا عامة، وللمقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة بما في ذلك ضمان حرية العبادة، وحق المصلين بالوصول إليها كمبدأ أساس لحقوق الإنسان، وكجزء مهم في اتفاقيات جنيف على القوة القائمة بالاحتلال الالتزام به.

وكان مستوطنون، أمس، قد اشعلو النار في مدخل دير الكنيسة الرومانية في القدس، وهو الاعتداء الرابع على الكنيسة ذاتها خلال أقل من شهر.

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