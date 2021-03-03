دولة أوروبية ثانية تعتمد لقاح "سبوتنيك" الروسي

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رام الله - دنيا الوطن

ستحصل سلوفاكيا على مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك" Sputnik V من روسيا، في خطوة أشاد بها زعيم الاتحاد الأوروبي باعتبارها منقذة للحياة لمواطنيها.



وقال رئيس الوزراء، إيغور ماتوفيتش، إن وزير صحته سوف يأذن باستخدام الجرعات، متجاوزاً الموافقة المعتادة من هيئة تنظيم الأدوية السلوفاكية. وأضاف أن الفيروس "لا يعرف الجغرافيا السياسية"، وفق ما نقل موقع قناة (العربية).



وكافحت إدارة ماتوفيتش للسيطرة على الوباء وشهدت شعبيته تراجعا بعد عام واحد فقط من فوزه بالسلطة في الانتخابات.



وقال للصحفيين: إن البلاد تلقت الدفعة الأولى من اللقاحات الروسية، وستستمر الشحنات حتى حزيران/يونيو.



وسلوفاكيا حالياً هي من أكبر الدولة في معدل وفيات فيروس كورونا للفرد على مدى سبعة أيام، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، حيث سجلت 125.3 حالة وفاة لكل مليون مواطن في هذه الفترة، تليها جمهورية التشيك المجاورة.



وسلوفاكيا الآن هي ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي بعد المجر في منح الموافقة الطارئة للقاح الروسي.