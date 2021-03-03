عربي

الصفدي يكشف ما قاله لـ "أشكنازي" خلال لقاء بينهما على جسر الملك حسين

الصفدي يكشف ما قاله لـ "أشكنازي" خلال لقاء بينهما على جسر الملك حسين
أيمن الصفدي
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ما قاله لنظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، خلال لقاء بينهما على جسر الملك حسين، أمس.

وقال في تغريدة عبر موقع  التواصل الاجتماعي (تويتر): "أكدتُ في محادثات مع وزير خارجية إسرائيل غابي إشكنازي على جسر الملك حسين، ألا بديل لحل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967.

وتابع: "لتعيش الدولة الفلسطينية بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي، وهذا هو السبيل لتحقيق السلام لشامل".

وأكد الصفدي، ضرورة استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية.

وتناول الصفدي وأشكنازي المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على جهود إعادة إطلاق المفاوضات، وبما فيها تولي الإدارة الأميركية الجديدة مسؤولياتها واجتماعات مجموعة ميونخ التي تضم إضافة إلى الأردن، مصر وفرنسا وألمانيا، واستئناف اجتماعات الرباعية الدولية، ومخرجات الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي أكد وحدة الموقف العربي، إزاء القضية الفلسطينية وثوابته حول متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل.

وأكد الصفدي، أن استئناف التعاون الاقتصادي والأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، بعد أن أبلغت إسرائيل القيادة الفلسطينية خطياً التزامها بالاتفاقات الموقعة، وأن يتبعه مفاوضات حقيقية تجمع أغلبية المجتمع الدولي، على ضرورة بدئها وتقدمها بشكل سريع للتوصل إلى حل الدولتين.

وشدد على ضرورة وقف بناء المستوطنات، وتوسعتها وهدم المنازل وغيرها من الممارسات اللاشرعية، التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل، الذي لن تنعم المنطقة من دونه بالأمن والاستقرار. وقال الصفدي، إن كل اتفاقات السلام التي وقعتها إسرائيل مع الدول العربية، وبما فيها معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل لا يمكن أن تكون بديلاً عن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق معادلة الأرض مقابل السلام والقانون الدولي سبيلاً لتحقيق السلام الذي تقبله الشعوب، ذاك أنها أساس الصراع ومفتاح الحل، كما شدد على أنه يجب أن توقف إسرائيل كل الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم والتزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. 

وأكد وزير الخارجية الأردني، بأن حماية الهوية العربية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أولوية أساسية بالنسبة للمملكة من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. 

وبحث الصفدي وأشكنازي، القضايا العالقة التي كانا بحثاها في المحادثات السابقة، وشملت هذه القضايا الصادرات الأردنية للضفة الغربية، التي أكد الصفدي ضرورة إزالة القيود الاسرائيلية التي تعيقها. 

كما تناولت المحادثات مواضيع المياه والنقل، وتنظيم الحركة التجارية والصادرات، وحركة المرور عبر المعابر الحدودية.

أخبار ذات صلة

الكويت تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الكويت تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

العراق: قاعدة عين الأسد الأمريكية تتعرض لقصف بالصواريخ

العراق: قاعدة عين الأسد الأمريكية تتعرض لقصف بالصواريخ

أمير الكويت يُصدر مرسومًا بتشكیل الحكومة الجدیدة

أمير الكويت يُصدر مرسومًا بتشكیل الحكومة الجدیدة

29 وفاة و5124 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

29 وفاة و5124 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

نتنياهو خلال استقباله السفير الإماراتي: نحن نغير وجه الشرق الأوسط

نتنياهو خلال استقباله السفير الإماراتي: نحن نغير وجه الشرق الأوسط

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

العثور على طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في جنوب لبنان

إسرائيل: نسعى لـ &#34;ترتيب أمني خاص&#34; مع الإمارات والبحرين

إسرائيل: نسعى لـ "ترتيب أمني خاص" مع الإمارات والبحرين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تدين اعتداء المستوطنين على الكنيسة الرومانية في القدس

"الخارجية" تدين اعتداء المستوطنين على الكنيسة الرومانية في القدس

الحملة الوطنية تطالب بإدراج قضايا طلبة الجامعات ضمن برامج القوائم الانتخابية

الحملة الوطنية تطالب بإدراج قضايا طلبة الجامعات ضمن برامج القوائم الانتخابية

نابلس: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في حوارة

نابلس: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في حوارة

الداخلية بغزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر (معبر رفح) يوم الخميس

الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) يوم الخميس

فياض: نرفض الاستمرار في الإصرار على الالتزام الفلسطيني بشروط &#34;الرباعية&#34;

فياض: نرفض الاستمرار في الإصرار على الالتزام الفلسطيني بشروط "الرباعية"

الصحة بغزة: تسجيل 196 إصابة بفيروس (كورونا) اليوم الثلاثاء

الصحة بغزة: تسجيل 196 إصابة بفيروس (كورونا) اليوم الثلاثاء

النجار: ننتظر نصف مليون جرعة من اللقاح والطفرة البريطانية لم تدخل غزة

النجار: ننتظر نصف مليون جرعة من اللقاح والطفرة البريطانية لم تدخل غزة

مستوطن يدهس شاباً ويصيبه بجراح قرب قرية الفندق

مستوطن يدهس شاباً ويصيبه بجراح قرب قرية الفندق

منوعات

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفاة &#34;بتعيش معي وبكلمها في البيت&#34;

شاهد: رشوان توفيق عن زوجته المتوفاة "بتعيش معي وبكلمها في البيت"

هل تتذكّرون الطفل معاذ في فيلم &#34;عمر وسلمى 2&#34; ؟.. شاهدوا كيف أصبح

هل تتذكّرون الطفل معاذ في فيلم "عمر وسلمى 2" ؟.. شاهدوا كيف أصبح

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن جاذبيتها بطريقة ساخرة

شاهد: دنيا بطمة تتحدث عن جاذبيتها بطريقة ساخرة

شاهد: بوسي شلبي تتوعد أبلة فاهيتا.. فما السبب ؟

شاهد: بوسي شلبي تتوعد أبلة فاهيتا.. فما السبب ؟

شاهد: نبيلة عبيد في نوبة بكاء.. فما السبب ؟

شاهد: نبيلة عبيد في نوبة بكاء.. فما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان يتحدى الفيشاوي بحركات جريئة تثير الجدل

شاهد: محمد رمضان يتحدى الفيشاوي بحركات جريئة تثير الجدل

الموت يفجع اليسا.. وتعلق &#34;الحمدلله مش كورونا&#34;

الموت يفجع اليسا.. وتعلق "الحمدلله مش كورونا"

شاهد: فجر السعيد تتحدى وزير الصحة &#34;لأطلع الشارع بلا كمامة&#34;

شاهد: فجر السعيد تتحدى وزير الصحة "لأطلع الشارع بلا كمامة"

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني.. والأخيرة تنعيها بطريقة مؤثرة

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني.. والأخيرة تنعيها بطريقة مؤثرة

ما حقيقة تسريب &#34;بوستر&#34; برنامج رامز جلال الجديد ؟

ما حقيقة تسريب "بوستر" برنامج رامز جلال الجديد ؟

عربي

الكويت تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الكويت تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

أمير الكويت يُصدر مرسومًا بتشكیل الحكومة الجدیدة

أمير الكويت يُصدر مرسومًا بتشكیل الحكومة الجدیدة

29 وفاة و5124 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

29 وفاة و5124 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

نتنياهو خلال استقباله السفير الإماراتي: نحن نغير وجه الشرق الأوسط

نتنياهو خلال استقباله السفير الإماراتي: نحن نغير وجه الشرق الأوسط