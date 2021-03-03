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الكويت تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الكويت تسجل رقماً قياسياً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الكويت يوم الثلاثاء، رقماً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية، منذ بدء الجائحة في البلاد في شباط/فبراير العام الماضي.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 1341 إصابة جديدة بالفيروس، في الساعات ال 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 193372 حالة.

وأضافت: بأنه تم تسجيل سبع وفيات ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1092 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، شفاء 964 إصابة في الساعات ال 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 181119 حالة.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

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