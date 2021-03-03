العراق: قاعدة عين الأسد الأمريكية تتعرض لقصف بالصواريخ

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، تعرض قاعدة عين الأسد، التي تستخدمها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية غربي البلاد، لقصف بالصواريخ.



ونقل موقع (روسيا اليوم) عن مصدر قوله: إن "مجموعة صواريخ سقطت على القاعدة، التي تضم قوات أمريكية، ويقدر عدد الصواريخ، التي سقطت بنحو 11 صاروخاً".



وأضاف: "لم يتم التأكد حتى الآن، إذا كانت هناك إصابات في صفوف الجنود الأمريكان أو العراقيين".