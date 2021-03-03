دولي

إسرائيل: إعادة فتح الأجواء مطلع الأسبوع المقبل بصورة تدريجية

إسرائيل: إعادة فتح الأجواء مطلع الأسبوع المقبل بصورة تدريجية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأنه سيعاد فتح الأجواء، مطلع الأسبوع المقبل بصورة تدريجية. 

ووفق قرار وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، سيُسمح خلال الأيام الثلاثة الأولى، لـ 1000 إسرائيلي بالدخول يوميًا على ان يسمح لاحقاً لنحو 3000 مع إمكانية زيادة هذا العدد إلى 5000 بدءاً من أواسط الشهر الحالي. 

ويُتاحُ للعائدين دخول إسرائيلي شريطة أن يكونوا قد خضعوا لفحوصات (كورونا) قبل الرحلة أو أن يخضعوا للحجر الصحي في حال لم يتم تطعيمهم أو لم يتعافوا من المرض. 

جدير بالذكر، أن الخطة التي أقرها كابينت (كورونا) الليلة الماضية، تهدف إلى تمكين الجمهور من ممارسة حقهم في الانتخابات العامة، التي ستجرى بعد حوالي ثلاثة أسابيع. 

وتقرر اعتماد الخطة، رغم مخاوف مسؤولي وزارة الصحة من أن تدخل طفرات جديدة للفيروس إلى إسرائيل.

هذا واكتشفت ثلاث حالات إصابة بطفرة نيويورك، لدى أبناء عائلة واحدة في إسرائيل.

وتعتقد وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن العدوى انتقلت إلى هؤلاء الثلاثة من شخص وصل من نيويورك مؤخرًا، ويخشى أن تكون هذه السلالة أكثر انتشارًا وربما مقاومة للتطعيم.

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