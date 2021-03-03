بعد تعافيه من (كورونا).. إبراهيم ملحم: اثنا عشر يوماً من العزلة





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "اثنا عشر يوماً من العزلة.. ليس ثمة ما هو أصعب من مكابدة آلام الفيروس سوى الحجر الاضطراري طيلة اثني عشر يوماً من العزلة".





وأضاف: "بيد أن تزجية الوقت بالقراءة كان بمثابة لقاح الروح، الذي أمدني بأسباب القوة، وتحمل المعاناة، حفظكم الله من كل مكروه ومتعكم بالصحة والعافية".





وكان ملحم أصيب قبل نحو أسبوعين بفيروس (كورونا)، مع عدد من الوزراء.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تعافيه من فيروس (كورونا) المستجد.