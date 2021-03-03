نابلس: مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في حوارة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، الليلة الماضية، منازل المواطنين على أطراف بلدة حوارة جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس" إن مجموعة من المستوطنين، هاجمت منازل المواطنين بالقرب من مسبح كنتري حوارة، وتصدى لهم الأهالي.



وأضاف: أن أضراراً لحقت بمنزل المواطن غالب عبد اللطيف ضميدي، ومركبة تعود ملكيتها للمواطن حازم وليد عودة.