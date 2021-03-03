تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين اليوم









المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 11-6 10-6 14-7 بيت لحم 11-6 10-6 14-7 رام الله والبيرة 10-5 9-5 13-6 طولكرم 15-8 14-8 17-11 نابلس 13-7 12-6 15-7 قلقيلية 15-8 14-8 17-11 جنين 16-8 15-8 18-9 سلفيت 11-6 10-6 14-7 طوباس 17-9 16-9 20-10 روابي 13-7 12-6 15-7 الخليل 10-5 9-5 13-6 غزه 16-9 15-9 18-12 أريحا 21-13 20-13 23-14 خانيونس 16-9 15-9 18-12 الأغوار الشمالية 19-10 18-10 21-11 رفح 15-8 14-8 17-11

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تشكل السيول بالأودية، خاصة في المناطق الشرقية، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويستمر تأثير المنخفض الجوي، يوم غد الخميس، لذا يبقى الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما السبت، فيكون الجو صافياً بوجه عام، و يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو ربيعياً ولطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.