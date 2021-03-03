شؤون فلسطينية

ناصر القدوة: التوافق على تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني

ناصر القدوة: التوافق على تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني
ناصر القدوة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ناصر القدوة، مساء الثلاثاء، عن التوافق على تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني، على أن يتفق الملتقى في وقت لاحق على تشكيل قائمة، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

وعقد القدوة أول اجتماع موسع له عبر تقنية (زووم) ضم أكثر من 230 من القيادات الشابة والنساء والأكاديميين، ورجال أعمال والقطاع الخاص وقيادات فتحاوية من الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، وفق ما نقل موقع (العربي الجديد).

وتم التوافق في الاجتماع على تشكيل أربع مجموعات عمل، وهي: الإدارة والمالية، الإعلام، الشؤون القانونية، الترشيحات، ومجموعة الاتصال، وتم التوافق على أن العضوية في هذه المجموعات، تعني عدم الترشح في القائمة.

كما تم التوافق في الاجتماع التشاوري الأول، على التأكيد حول دعوة الأسير مروان البرغوثي؛ للانخراط في الملتقى وقيادته، فضلاً عن التوافق على عمل برنامج، وبيان ومجموعة من الشعارات للملتقى.

وأكد القدوة: "على التوافق على أن التمويل يجب أن يكون محلياً، عبر مساهمات أعضاء الملتقى والمواطنين، ومرشحي القائمة وميسوري الحال من الفلسطينيين".

وقدم القدوة اثنين وعشرين بنداً، هي مسودة برنامج الملتقى، والتي تقبل أي تفاعل أو نقاش لاحق في الاجتماع المقبل المخطط عقده عبر تقنية الاتصال المرئي الخميس المقبل.

والبنود هي "من نحن/ من هو الملتقى/ وماذا نريد، الشعب الفلسطيني بقطاعاته المختلفة، (كوفيد- 19) واقتراحات لمواجهة هذا الوباء، إعادة الوحدة الوطنية بين قطاع غزة والضفة الغربية، إعادة بناء منظمة التحرير/ عمل الحكومة والإدارة الفلسطينية، تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، مكافحة الفساد، إنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، القدس والانتصار لها، التسوية التفاوضية/ اتفاق أوسلو والاتفاقيات الواضحة، التحرير والبناء، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لدولة فلسطين، المحافظة على الأرض واستعادتها، بناء الإنسان، المرأة، الشباب، الطفولة، الشهداء والأسرى، البيئة، الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية، الانتماء العربي، العمل الخارجي.

وفي سؤال حول أزمة حركة (فتح) ووجود قائمة مقابل القائمة الرسمية للحركة أجاب: "هذا ليس سبب الأزمة، سببها أكثر تعقيداً بكثير، ونحن عملنا قائمة أو لم نعمل هناك أزمة ولن تتغير".

وأضاف: "نحكي بتواضع عن الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني، عشان ما حدا يقول تجمع أو الحزب هو ملتقى ولا يغير الانتماءات المختلفة، الناس تلتقي في إطاره إذا توافقوا على الفكرة، يصبح الأمر مفروض، يكون واضحاً ونصبح جميعنا نعمل على تنفيذه".

وقال: "أعتقد بشكل عام إذا ذهبنا نحو الانتخابات، فالهدف ليس الحصول على مقاعد في المجلس التشريعي، بل الهدف إحداث تغيير".

وتابع: "بعض وسائل الإعلام تتحدث عن قائمة ناصر القدوة، لكن هذه ليست قائمة ناصر القدوة، بل قائمة من هم فيها وقائمة الملتقى الوطني الديمقراطي، الحديث يجب أن يكون واضحاً، ويجب أن يكون مفهوماً".

وحول موقفه من تيار القيادي الفلسطيني، محمد دحلان قال: "مجموعة أو تيار دحلان، أريد أن أقول للكادر العادي أعتقد أن لهم مكاناً، ومرحب بهم، ويجب أن يكون مرحباً بهم كجزء من المصالحات العامة داخل فتح وخارج فتح".

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