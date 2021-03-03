الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) يوم الخميس
غزة - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الخميس 4 آذار/ مارس.
وطالبت الوزارة، المسافرين الواردة أسماؤهم بالكشف، التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء في المراكز الصحية، المعلن عنها بجميع المحافظات.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الخميس 4 آذار/ مارس.
وطالبت الوزارة، المسافرين الواردة أسماؤهم بالكشف، التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء في المراكز الصحية، المعلن عنها بجميع المحافظات.
وأضافت داخلية غزة: "كما على المسافرين التواجد الساعة السابعة صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم".
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