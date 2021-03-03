الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) يوم الخميس

وأضافت داخلية غزة: "كما على المسافرين التواجد الساعة السابعة صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم".













غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الخميس 4 آذار/ مارس.وطالبت الوزارة، المسافرين الواردة أسماؤهم بالكشف، التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء في المراكز الصحية، المعلن عنها بجميع المحافظات.