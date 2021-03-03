رئيس محكمة الانتخابات: مجلس القضاء يبحث عن مقر للمحكمة بغزة "لعدم وجود محاكم"

قالت القاضية ايمان ناصر الدين، رئيس محكمة قضايا الانتخابات، الثلاثاء، إن مجلس القضاء الأعلى ما زال يبحث عن مقر للمحكمة في قطاع غزة، نظراً لعدم وجود محاكم بالقطاع.





وأضافت القاضية إيمان ناصر الدين، في لقاء عبر تلفزيون فلسطين، أن مجلس القضاء الأعلى يعمل على استصدار تصاريح لأعضاء محكمة الانتخابات من غزة، وفي حال تعذر ذلك ستنتقل هيئة المحكمة إلى غزة للنظر في الطعون المقدمة من القطاع.







وأوضحت، أن هيئة محكمة الانتخابات ستنعقد في مقرات محاكم مدينة رام الله.







وأشارت إلى أن الطعون في قرارات لجنة الانتخابات المركزية ترفع إلى محكمة قضايا الانتخابات، وتكون قراراتها نهائية.





ولفتت أنه يجب على صاحب المصلحة التقدم بالطعن لدى المحكمة في اليوم التالي لتبلغه بقرار لجنة الانتخابات، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطعن.





ونوهت إلى أن قانون الانتخابات حدد اختصاصات المحكمة وتشكيلها وآلية عملها والبت في القضايا.







وحول صلاحية اختيار القضاة، قالت رئيس محكمة قضايا الانتخابات: إن صلاحية اختيار المحكمة تعود لرئيس مجلس القضاء الأعلى والذي بدوه يقوم بالتنسيب للرئيس محمود عباس.







وأما فيما يتعلق بمعايير قبول الطعون، أشارت إلى أن كل صاحب مصلحة تقدم بطعن لدى لجنة الانتخابات المركزية وصدر بحقه قرار، يجوز له التقدم بطعن على قرار اللجنة لدى محكمة الانتخابات في اليوم التالي مباشرة.







وشددت على أنه لن تقبل الطعون التي تقدم بعد ثلاثة أيام من قرار لجنة الانتخابات، ويجب أن تقدم بواسطة محامي مزاول ولا يتم تحصيل أي رسوم على هذه الدعاوي.









رام الله - دنيا الوطن