الصحة بغزة: تسجيل 196 إصابة بفيروس (كورونا) اليوم الثلاثاء

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، الثلاثاء، تسجيل 196 إصابة بفيروس (كورونا) بعد تسجيل 63 إصابة جديدة في الدورة الثانية.



وأشارت الوزارة، في تصريح صحفي، إلى أن مجموع العينات التي تم فحصها اليوم بلغ 1897 عينة بنسبة إصابة 10.3%