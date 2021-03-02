النجار: ننتظر نصف مليون جرعة من اللقاح والطفرة البريطانية لم تدخل غزة





ونوه النجار إلى أن هناك بعض الإجراءات القانونية في شراء اللقاحات، مبيناً أن وزارة الصحة ملزمة بتوقيع اتفاقية تعفي بها الشركات المصنعة من أي ضرر يحصل للمواطنين نتيجة اللقاح.













رام الله - دنيا الوطنأكد أسامة النجار، مدير الخدمات الطبية المساعدة في وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، اكتشاف 57 حالة من الطفرة الجنوب أفريقية لفيروس (كورونا) المستجد، بالإضافة إلى وجود حالات مصابة بالطفرة البريطانية في المحافظات الشمالية.وقال النجار، في لقاء عبر برنامج (ملف اليوم)، على تلفزيون فلسطين: إن المستشفيات في المحافظات الشمالية، ممتلئة بالكامل ونسبة إشغال أسرة المرضى في محافظة رام الله وصلت إلى 104%.وأضاف النجار، أن الوزارة تعمل على افتتاح عدد من المستشفيات في شمال الضفة، وأقسام العناية المكثفة لتخفيف حدة الضغط على الأسرة، مبيناً أن عدد أسرة مرضى (كورونا) وصل إلى 500 سرير و200 سرير في غرف العناية المكثفة.وأكد أن لدى الوزارة عدد كافي من أجهزة التنفس الصناعي، مشيراً إلى أنه يوجد لديها احتياط من هذه الأجهزة، ستعمل على إدخالها إلى الأقسام التي سيتم افتتاحها قريباً.وشدد على أن فلسطين بحاجة إلى خمسة مليون جرعة من اللقاح المضاد لـ (كورونا)، موضحاً أنه من المتوقع أن تقوم شركة (استرازينيكا) بتوريد نصف مليون جرعة قريباً.ولفت النجار، إلى أنه لا يوجد موعد محدد لوصول اللقاحات إلى فلسطين نظراً لتأخر الشركات في عمليات التوريد، مؤكداً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تماطل في السماح بإدخال اللقاح الروسي.وأشار إلى أن وزارة الصحة أنهت الإجراءات اللازمة وأصبحت جميع الإمكانات الفنية واللوجستية، من طواقم طبية وثلاجات جاهزة لبدء عملية التطعيم، فور وصول اللقاحات إلى فلسطين.وقال، مدير الخدمات الطبية المساعدة في وزارة الصحة، إن الوضع الوبائي في غزة أفضل من المحافظات الشمالية، على الرغم من انهيار القطاع الصحي بالقطاع.وشدد على أنه لا دليل حتى الآن على دخول الطفرة البريطانية إلى قطاع غزة، موضحاً أنها سريعة الانتشار وتحتاج إلى نسبة أقل من الفيروس للإصابة بالعدوى.