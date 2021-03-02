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دولي

مجددًا.. اقتحام قاعدة لجيش الاحتلال من قبل مجهولين

مجددًا.. اقتحام قاعدة لجيش الاحتلال من قبل مجهولين
رام الله - دنيا الوطن
كشف وسائل اعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء عن حادثة اقتحام جديدة لقاعدة للجيش الإسرائيلي من قبل مجهولين.

ووفقاً لموقع واللا، فإنه تتواصل موجة اقتحامات قواعد الجيش الإسرائيلي، هذه المرة اقتحام معسكر كتسيعوت التابع للجيش. 

وأوضح الموقع أنه ليس من الواضح ما إذا كانت أسلحة وذخائر قد سُرقت أم لا، حيث تمكن اثنين من المشتبه بهم من إحداث عدة ثغرات في السياج الأمني واقتحام معسكر كتسيعوت والتجول في المنطقة.

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