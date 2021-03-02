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أمير الكويت يُصدر مرسومًا بتشكیل الحكومة الجدیدة

أمير الكويت يُصدر مرسومًا بتشكیل الحكومة الجدیدة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر أمیر الكويت، الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الثلاثاء، مرسوماً بتشكیل الحكومة الجدیدة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد قرر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، بحسب المرسوم، تعيين الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، رئیساً لمجلس الوزراء، وحمد جابر العلي الصباح، نائباً لرئیس مجلس الوزراء، ووزیراً للدفاع.

كما جرى تعيين عبد الله یوسف عبد الرحمن الرومي، نائباً لرئیس مجلس الوزراء، وزیراً للعدل، وزیر دولة لشؤون تعزیز النزاهة.

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