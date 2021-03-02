حقوقيون يحملون الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل "عاصم اشتية"

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رام الله - دنيا الوطن

حمّل نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل المصاب بفيروس (كورونا) عاصم جميل اشتية (27 عامًا)، من نابلس.



وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: إن سلطات الاحتلال، ورغم المخاطر الكبيرة المتعقلة باستمرار انتشار الوباء، وتصاعد أعداد الإصابات، تواصل عمليات الاعتقال اليومية الممنهجة، والتي تُساهم في انتشار عدوى الفيروس.



ووفقًا لعائلة المعتقل اشتية، فإن إصابته بالفيروس، ثبتت في الـ 22 من شباط/ فبراير المنصرم، وهو ما يزال يُعاني من مضاعفات الإصابة حتى تاريخ اعتقاله، فجر اليوم، من مكان حجره بنابلس.



وطالب نادي الأسير منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر كجهات اختصاص، بضرورة التدخل العاجل من أجل الإفراج عن المعتقل اشتية، والضغط على الاحتلال؛ لوقف الاعتقالات اليومية الممنهجة.



يذكر، أن المعتقل اشتية، أسير محرر ومعتقل سياسي سابق، وهو طالب هندسة حاسوب في جامعة النجاح الوطنية، وأحد نشطاء الكتلة الإسلامية في الجامعة.