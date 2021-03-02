العوض: الذاهبون للانتخابات يدركون أنها تجري تحت سقف أقل من سقف اتفاق أوسلو

وليد العوض

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رام الله - دنيا الوطن

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب)، اليوم الثلاثاء: إن الذاهبين إلى الانتخابات، يدركون أنها تجري تحت سقف الاتفاقات السابقة، بل وأقل من سقف اتفاق أوسلو خاصة في القدس.



وأكد العوض في تصريحات صحفية، أن المطلوب هو الكفاح من أجل تغيير هذا الواقع المتدني، لكن لا أحد يبيع الوهم لشعبنا بتكتيكات لأغراض انتخابية مكشوفة.